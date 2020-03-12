الشلف.. وفاة شيخ في بئر بتنس ومحاولة انتحار فتاة

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية الشلف اليوم محاورة انتحار لفتاة من اعلى نفق وسط المدينة.

وسجلت المصالح في أمسية هذا اليوم حالة محاولة انتحار لشابة جامعية تبلغ من العمر 25 سنة إثر قفزها من أعلى محول و نفق بالطريق الوطني رقم 04 وسط مدينة الشلف.

الفتاة أصيبت إصابات متعددة ، تم تقديم لها الإسعافات الأولية ونقلها إلى مستشفى الأختان باج بالشلف.

فيما تبقى الأسباب و الدوافع لهذا الفعل مجهولة و التحقيق جار من طرف المصالح المختصة.

من جهة اخرى سجلت نفس المصالح وفاة شخص في بئر بمنطقة منارة كولومبي المرسى في تنس.

وتدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة المرسى مساء اليوم في حدود الساعة السادسة و النصف من أجل تحويل جثة الشخص إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تنس.

الشخص وقع في بئر مخصص للسقي الفلاحي بعمق 10 م به حوالي 03 م ماء.

الضحية كان بصدد إنقاذ خروف صغير انتشل متوفيا من طرف أهله وهو في العقد السابع من العمر 68 سنة.