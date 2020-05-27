الشلف: وفاة طفلة قاصر ورجل وجرح 3 أشخاص في اصطدام 3 سيارات

تدخلت وحدة الحماية المدنية ببوقادير 2، الجزارية، اليوم، في حادث بالطريق الوطني رقم 19أ، تحديدا بمنطقة لاكابير عمور أولاد الجيلالي بلدية الصبحة.

وتمثل الحادث في اصطدام بين 3 سيارات، الأولى من نوع “رونو كونغو”، الثانية من نوع “طويوطا هيليكس” والثالثة من نوع “بوجو إكسبار”.

وخلف الحادث 3جرحى تتراوح أعمارهم بين 32 سنة و 63 سنة، اثنان منهما لهما جروح خطيرة في الرأس، وضحيتين متوفيتين بعين المكان إحداهما بنت تبلغ من العمر 11 سنة كانت مرافقة بالسيارة الأولى والمتوفي الثاني البالغ من العمر 37 سنة سائق السيارة الثانية.

وتم تحويل جثث المتوفين والمصابين إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بالصبحة بعد إسعاف الجرحى بعين المكان.