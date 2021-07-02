الشلف: وفاة طفلة وإصابة 3 أشخاص في حادث مرور بالشطية

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الشلف: وفاة طفلة وإصابة 3 أشخاص في حادث مرور بالشطية
بقلم رشيد مشورب

تدخلت وحدة الحماية المدنية بالشطية بدعم من الوحدة الرئيسية بالشلف في حدود الساعة الثانية زوالا من نهار اليوم. من أجل حادث مرور مأساوي أليم وقع على محور الطريق الوطني رقم 19 منطقة بن ڨريبة بلدية الشطية بإتجاه تنس.

الحادث تمثل في انحراف و انقلاب سيارة، خلف للأسف وفاة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات و إصابة 4 أشخاص آخرين. تتراوح أعمارهم بين 9 سنوات و42 سنة بجروح متفاوتة الخطورة. قدمت لهم الإسعافات في عين المكان. و نقلوا إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بالشطية، مع تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.


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