الشلف : وفاة طفلة وإنقاذ شابة من الغرق بشاطىء غير محروس بوادي الزبوج

شهد شاطئ صخري غير محروس بمنطقة وادي الزبوج التابعة لبلدية سيدي عبد الرحمان ، ظهر اليوم حادثة مأساوية تمثلت في غرق فتاتين تبلغان من العمر 10 و20 سنة تنحدران من بلدية الشطية .

وحسب بيان الحماية المدنية ، فقد تم التدخل في حدود الساعة 12 زوالا فور تلقي نداء استغاثة ، أين تمكنت الفرق المتدخلة من انتشال الضحيتين وهما في حالة حرجة ، ليتم نقلهما على وجه السرعة نحو المصالح الاستشفائية ببلدية تنس .

ورغم محاولات إنقاذ الفتاتين ، فقد أفادت مصادر طبية أن الطفلة ذات العشر سنوات لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصاباتها ، في حين لا تزال الشابة الأخرى تحت العناية الطبية .

وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على خطورة السباحة في الشواطئ غير المحروسة ، خاصة تلك الصخرية ، وما ينجم عنها من مس رغم الحملات التوعوية المستمرة بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة .