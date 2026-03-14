الشلف.. وفاة طفل دهسا بسيارة جده 

لقي طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات حتفه، إثر تعرضه لحادث دهس مأساوي بسيارة يقودها جده، وذلك بمنطقة سيدي موسى ببلدية الظهرة .

و حسب بيان الحماية المدنية فقد وقع الحادث في حدود منتصف النهار ، حين كان الطفل بعيدا عن الأنظار ، قبل أن يتعرض للدهس في غفلة من أفراد العائلة ، ما أدى إلى وفاته بعين المكان .

و فور تلقي البلاغ ، تدخلت فرق الإسعاف التي سارعت إلى نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية ، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة من طرف المصالح المختصة اين فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث .