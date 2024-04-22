الشلف.. وفاة طفل في حادث دهس ببلدية واد سلي

لقي طفل مصرعه، تحت عجلات شاحنة في حادث دهس سجلته مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 17سا بقرية الجيلالي بلزرق ببلدية وادي سلي.

الحادث تسبب في وفاة الطفل البالغ 3 سنوات من العمر في عين المكان لتبقى الظروف الحقيقية للحادث مجهولة.

فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقا لتحديد الاسباب الحقيقية للحادث.

في انتظار استكمال الاجراءات القانونية، اين سيتم تحويل جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بالمصالح الاستشفائية بالشلف.