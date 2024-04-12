الشلف: وفاة طفل في حادث دهس شاحنة بالزبوجة

لقي طفل حتفه دهسا إثر حادث مرور وقع مساء اليوم بمنطقة وادي حمليل ببلدية الزبوجة .

وحسب بيان لخلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية ، تدخلت فور تلقيها طلب النجدة، إثر حادث دهس شاحنة صغيرة لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات ، بمنطقة وادي حمليل ببلدية الزبوجة، حيث تم استلام الطفل المصاب بالطريق من طرف سيارة خاصة و هو في حالة حرجة .

ووفقا لذات المصدر ، تم إسعاف الضحية و إجلاؤه إلى المصالح الإستشفائية لذات البلدية إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة على مستوى المستشفى متأثرا بإصاباته الخطيرة.

وأشار ذات البيان إلى أن المصالح الأمنية المختصة فتحت تحقيقا لتحديد الظروف الحقيقية وملابسات هذا الحادث.