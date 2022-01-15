الشلف: وفاة طفل وإصابة 8 أشخاص بجروح في إصطدام شاحنة بسيارتين بالشطية

توفي اليوم، طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، فيما أصيب 8 أشخاص بجروح إثر إصطدام شاحنة من نوع GMC بسيارتين سياحيتين، السيارة الأولى من نوع رونو كليو كان على متنها عائلة متكونة من 4 أفراد. ويتعلق الأمر بكل من الأب والأم وبنتين لهم إصابات خفيفة وحالات صدمة.

أما السيارة الثانية من نوع بيجو 106 كان على متنها عائلة متكونة من 05 أفراد ويتعلق الأمر بكل من الأب والأم و 03 أطفال.

حيث تم تسجيل وفاة الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، فيما تم نقل باقي المصابين إلى مستشفى مرواني عابد بالشطية لتلقي العلاج.