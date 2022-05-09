الشلف: وفاة طفل وجريحين في حادث مرور خطير ببوقادير

تسبب حادث مرور خطير وقع منتصف نهار اليوم الإثنين، في وفاة طفل وإصابة شخصين آخرين بالطريق السيار في بوقادير ولاية الشلف.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية وحدة بوقادير من اجل حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب. حيث خلّف الحادث وفاة طفل يبلغ من العمر سنتين واصابة طفل و شخص اخرين في حدود الساعة 11سا.

كما تمثل الحادث في دهس شاحنة من نوع “سوناكوم ” لثلاثة أشخاص كانوا بصدد قطع الطريق السيار بمنطقة سيدي جيلالي بلزرق ببلدية بوقادير. أدى ذلك إلى وفاة الطفل في عين المكان متاثرا بإصابته البليغة و إصابة اخرين بجروح .

كما قدمت مصالح الحماية الإسعافات الاولية للجرحى و نقلهم الى مستشفى الصبحة. فيما تم نقل جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.