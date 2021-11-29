الشلف: وفاة عامل داخل ورشة بمصنع الأجر في واد أسلي

تدخلت اليوم، مصالح الحماية المدنية، لإجلاء جثة عامل توفي داخل ورشة العمل بمصنع الأجر على مستوى المنطقة الصناعية بوادي أسلي.

وحسب ما جاء في بيان مديرية الحماية المدنية، فإن الضحية قد تعرض لتوقف قلبي رئوي أثناء تأدية مهامه حسب تثريحات شهود عيان، فيما تدخلت مصالح الدرك الوطني لفتح تحقيق معمق في قضية الحال للوقوف على الأسباب التي تقف وراء الوفاة.

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إنطلقت اليوم الأحد، فعاليات الملتقى الوطني حول منجزات المجلس الأعلى للغة العربية بجامعة الشلف.

وجرى ذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبالتنسيق مع كلية الآداب والفنون ومخبر تعليميات اللغات وتحليل الخطاب بجامعة الشلف على أن يستمر على مدار يومين بحضور دكاترة وأساتذة من مختلف جامعات الوطن.

وتميز اليوم الأول لهذا الملتقى، بإلقاء عدة محاظرات فضلا عن ورشات حول إنجازات وإسهامات المجلس في ترقية اللغة العربية من خلال الإصدارات والأعمال التي أشرف على إعدادها. إلى جانب المبادرات التي تهدف دعم البحث العملي.

وكشف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية البروفيسور صالح بلعيد في تدخله بأن المجلس قد أنجز 420 عملا فيما يجري إنجاز 13 مشروعا أهمها مشروع الرصيد اللغوي الذي يهدف إلى توحيد اللغة العربية لدى التلميذ لأجل تجاوز عقبة صعوبة التعامل مع شعوب البلدان العربية في سياق دعم المساعي الرامية إلى ترقية لغة الضاد إلى المكانة التي تستحقها بين اللغات الأجنبية مشيرا إلى أنها تحتل المرتبة 6 بين اللغات المعتمدة بالأمم المتحدة في وقت توجد فيه 61 دولة آخرها تانزانيا تعتمد العربية كأول لغة أجنبية.

وأكد البروفيسور صالح بلعيد إلى أن المجلس الأعلى للغة العربية يراهن اليوم على رقمنة اللغة العربية وإستعمالها في التكنولوجيات الحديثة وذلك ضمن إستراتجية تمتد إلى سنة 2026، في وقت أكد فيه على أهمية تحقيق الأمن اللغوي والثقافي والتعايش اللغوي في ظل تعدد اللغات بالجزائر، قبل أن يعلن من الشلف عن إنطلاق شهر اللغة العربية والذي سيمتد من 01 ديسمبر إلى 31ديسمبر 2021 على أن يشمل عدة محطات بمختلف ولايات الوطن.

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