الشلف.. وفاة عامل نظافة وإصابة آخر في حادث مرور

تدخل مصالح الحماية المدنية وحدة الشلف من اجل حادث مرور مميت في حدود الساعة التاسعة صباحا. على محور الطريق الاجتنابي اتجاه المصالحة منطقة الكفافسة.

كما تمثل الحادث في دهس سيارة نفعية من نوع طويوطا هيلكس ذات غرفة تبريد لأحد عمال النظافة. بمؤسسة قسم الأشغال العمومية بالشلف. الذي كان بصدد القيام باعمال الصيانة و التنظيف على الطريق ادت الى وفاته في عين المكان متأثرا باصاباته. في حين، خلف الحادث إصابة سائق السيارة بجروح خطيرة أدت إلى بتر أحد أطرافه العلوية. إثر اصطدامه العنيف بشاحنة العمال التي كانت مركونة على الطريق .

مصالح الحماية المدنية قامت بإسعاف الجريح و اجلاؤه الى المصالح الاستشفائية في حالة حرجة اما الضحية التي تبلغ من العمر 53 سنة تم تحويله الى مصلحة حفظ الجثث فيما تبقى اسباب الحادث مجهولة في حين فتحت المصالح المعنية تحقيقا لتحديد الظروف الحقيقية للحادث .