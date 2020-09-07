الشلف: وفاة عريف حماية مدنية إثر سكتة قلبية

انتقل الى رحمة الله، اليوم الاثنين، عريف طويل حميد العامل بوحدة الحماية المدنية بأولاد بن عبد القادر إثر سكتة قلبية.

وحسب الحماية المدنية لولاية الشلف، فقد كان العريف، متوجها لمسكنه العائلي بعد خروجه من مداومة العمل، أين تعرض لسكنة قلبية.

المرحوم من مواليد 16 سبتمبر 1978، يبلغ 42 سنة، متزوج وأب لـ 03 أولاد، تجند بصفوف الحماية المدنية في 2007/10/06.

وبهذا المصاب الجلل تقدم مدير الحماية المدنية لولاية الشلف ونيابة عن كافة المستخدمين بأخلص التعازي والمواساة إلى كل عائلة الفقيد.

كما تقدم مدير الحماية المدنية لولاية بومرداس المقدم صافية عبدالوهاب أصالة عن نفسه وعن جميع العاملين بتعازيه لعائلة العريف الراحل.