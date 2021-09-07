الشلف: وفاة عشريني في حادث إصطدام بين سيارة ودراجة نارية

لقي شاب يبلغ من العمر 22 سنة حتفه، إثر حادث إصطدام عنيف بين سيارة من نوع بيجو j5 و دراجة نارية التي كان يقودها على المحور الوطني رقم 11 بعين حمادي ببلدية المرسى في الشلف.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 11 من ليلة أمس لنقل جثته إلى مستشفى تنس.

فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا في الأسباب التي تقف وراء هذا الحادث المميت.

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