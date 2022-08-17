الشلف: وفاة فتاتين وإنقاذ 4 نساء من الغرق بشاطئ القال

تدخلت اليوم الأربعاء، مصالح الحماية المدنية، لأجل إنتشال جثتي فتاتين من شاطئ القال غير المحروس ببلدية سيدي عبد الرحمن بعد تعرضهما للغرق، فيما تم إنقاذ 3 نساء من الموت غرقا على مستوى ذات الشاطئ.

في ذات السياق ، أشار بيان مصالح الحماية المدنية، إلى إسعاف النساء اللائي تم إنقاذهمن ونقلهن على جناح السرعة إلى مستشفى زيغود يوسف بتنس لتلقي العلاج، في وقت تم فيه حث المصطافين على عدم التردد على الشواطى الصخرية وغير محروسة لتفادي خطر حوادث الغرق.