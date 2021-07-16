الشلف: وفاة قاصر في الطريق بدوار بلونيس

أفاد عشية اليوم الجمعة بيان للحماية المدنية لولاية الشلف، بأن وحدة النجدة قد تدخلت لأجل إسعاف وإنقاذ فتاة تبلغ من العمر 15 سنة كانت رفقة والدها عائدة من البحر قبل فقدانها لجميع وظائفها الحيوية في الطريق الولائي 102 عند دوار بلونيس ببلدية عين آمران.

حيث أجرى لها عناصر وحدة النجدة المتدخلة الإنعاش الرئوي لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة، في وقت أشار والدها إلى أن الضحية كانت تعاني من مرض الكلى، في إنتظار إستكمال الإجراءات القانونية لتحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث.