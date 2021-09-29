الشلف: وفاة ممرض سقط من فوق سطح فوق منزله بالقلتة

توفي اليوم، الممرض المدعو زلال عبد الرحيم إثر سقوطه من فوق سطح منزله الواقع بمحاذاة الطريق الوطني رقم 11 بقرية القلتة ببلدية المرسى.

حيث تم نقله عشية أمس الثلاثاء إلى العيادة المتعددة بالمرسى ثم إلى مستشفى زيغود يوسف بتنس لتلقي العلاج قبل تحويله على جناح السرعة إلى مستشفى أولاد محمد أين لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم.

وقد تميز المرحوم من بأخلاقه العالية وتفانيه في العمل وسط أفراد الجيش الأبيض بمستشفى ويغود يوسف بتنس خلال الفترة الأخيرة، ما جعل العشرات من زملائه ورفاقه يسيرون لتشيعه في جنازة مهيبة إلى مثواه الأخير بمقبرة الديوان بالقلتة.