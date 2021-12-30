الشلف: وفاة 3 أشخاص وإصابة سيدة في إحتراق مسكن جاهز بأولاد محمد

خلف مساء اليوم الخميس، حادث إحتراق مسكن من البناء الجاهز بحي الغوالي بطريق مستشفى أولاد محمد بلدية الشلف، وفاة 3 أفراد من العائلة إثنان في عين المكان فيما لفظ الفرد الثالث على مستوى المستشفى، فيما أصيبت إمرأة أخرى بحروق على مستوى مختلف أنحاء الجسم.

حيث تدخلت فرق الإطفاء للوحدة الرئيسية مدعمة بوحدة الحمادية لإخماد الحريق ومنعه من الإنتشار مع تسجيل إحتراق كلي لغرفة و تضرر باقي الغرف في ما تبقى وقائع الحادثة مجهولة في إنتظار ما ستسفر عليه التحقيق الجاري من طرف المصالح المختصة.