الشلف: وفد وزاري يتشكل من 4 وزراء يشارك ألاف المواطنين تشييع جنازة ضحايا واد مكناسة

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الشلف: وفد وزاري يتشكل من 4 وزراء يشارك ألاف المواطنين تشييع جنازة ضحايا واد مكناسة
بقلم يحيى عزواو

شُيعت عصر اليوم جنازة ضحايا فيضان واد مكناسة في أجواء مهيبة في كل بلديتي أولاد بن عبد القادر والحجاج، حيث تمت صلاة الجنازة على مستوى الملعب البلدي لأولاد بن عبد القادر بحضور وفد وزاري حط بالشلف بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

يتشكل من 4 وزراء، يتقدمهم وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود إلى جانب وزيرة التضامن كوثر كريكو ووزير التجارة كمال رزيق ووزيرالموارد المائية كمال مصطفى ميهوبي وأقارب وأهالي الضحايا وألاف المواطنين الذين قدموا من مختلف بلديات الولاية لمواساة وتعزية أهالي الضحايا.

حيث تمت صلاة الجنازة بالملعب البلدي لأولاد بن عبد القادر، فيما جرت مراسيم تشييع جنازة 3 ضحايا بمقبرة جنان الحاج فيما تم تشييع 4 ضحايا آخرين بمقبرة أولاد يحيى ببلدية الحجاج.

يحدث هذا في وقت عاين فيه الوفد الوزاري مكان الحادث بوادي مكناسة، أين وقف على التدابير الجارية بالمنطقة التي تعرف عملية بحث عن 3 أطفال لا يزالون في تعداد المفقودين.


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