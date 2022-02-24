الشلف: وكالات التشغيل المحلية تستقبل أزيد من 1600 بطال يوميا

كشفت اليوم، مصادر مسؤولة على مستوى مديرية التشغيل لولاية الشلف، بأن الوكالات المحلية قد أحصت إستقبال أزيد من 1600 بطال يوميا. لأجل التسجيل الأولي المتعلق بالولوج إلى الأرضية الرقمية للإستفادة من منحة البطالة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

في إنتظار تفعيل الوزارة الوصية للمنصة الرقمية وإتخاذ كافة الإجراءات المنظمة لعملية دراسة ملفات طالبي هذه المنحة. من خلال النظر في مدى توافقها مع الشروط التي إعتمدتها الجهات الوصية لقبول طلب الإستفادة من المنحة المذكورة.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن الوكالات المحلية للتشغيل. قد أحصت إلى حد الساعة أزيد من 62 ألف تسجيل أولي عبر 5 وكالات محلية للتشغيل. ويتعلق الأمر بكل من وكالات الشلف، بوقادير، وادي الفضة، الشطية وتنس.

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منحة البطالة.. الوكالة الوطنية للتشغيل تصدر بيانا

دعت الوكالة الوطنية للتشغيل طالبي العمل المعنيين بالإستفادة من منحة البطالة. والذين لا يملكون حسابات بريدية التقرب من مكاتب البريد لتسوية وضعياتهم. وفي بيان لها انهت الوكالة علم إلى كافة المستفيدين من منحة البطالة والذين لا يملكون حسابات بريدية. أنه وجب عليهم التقرب إلى مكاتب البريد مرفوقين بشهادة التسجيـل الأولي محينـة كطالبي عمـل. بالملحقة المحليـة للتشغيـل التابعين لهـا. بينما المسجلين الذيـن تلقـوا رسالة نصية “SMS” تعلمهـم بـرقم تسجيلهم في الملحقة المحلية للتشغيـل. كما انه بإمكانهم التـوجه إلى مكاتب الـبريد لفتح حسـاب بـريـد جـاري. طالع أيضا: أنهت الوكالة الوطنية للتشغيل إلى علم كافة الشباب طالبي الشغل الراغبين في الاستفادة من منحة البطالة. أن أول مرحلة في العملية تتم عبر التسجيل لدى مصالح الوكالة. ودعت الوكالة الوطنية للتشغيل كل طالبي الشغل غير المسجلين لدى مصالحها إلى التسجيل عن بعد بالولوج إلى موقع الوكالة. من جهة أخرى، أحاطت الوكالة الوطنية للتشغيل إلى علم طالبي الشغل المسجلين لدى مصالحها. أن عملية الاستفادة من منحة البطالة تتم حصريا عبر المنصة الرقمية minha.anem.dz. كما تسمح ذات المنصة لطالبي الشغل تسجيل معلوماتهم الشخصية والتأكد من استيفائهم شروط الاستفادة من المنحة. ثم حجز موعد المقابلة مع مستشاري التشغيل للملحقة المحلية للتشغيل التابعين لها إقليميا. مرفوقين بوصل موعد المقابلة وكذا وثيقة التعهد للتأكد بمن صحة المعلومات المصرح بها. وعليه، تدعو الوكالة الوطنية للتشغيل إلى ضرورة التقيد باحترام مواعيد المقابلة المبرمجة مسبقا قبل التنقل إلى الملحقة المحلية للتشغيل. وأن تحيين التسجيل لدى مصالحها يتم بصفة آلية. طالع أيضا: