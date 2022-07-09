الشلف: 10 جرحى بينهم 3 أطفال في 3 حوادث مرور متفرقة

أصيب اليوم السبت، 10 أشخاص بينهم 03 أطفال بجروح متفاوتة الخطورة بولاية الشلف. وهذا إثر حصول 03 حوادث مرور خطيرة. ليتم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الصحية لتلقي العلاج.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الحادث الأول خلف إصابة 05 أشخاص من عائلة واحدة. ويتعلق الأمر بكل من الأب والأم فضلا عن 03 أطفال. بعد إنقلاب إنحراف السيارة التي كانت تقلهم وإصطدامها بالطريق السيار شرق غرب باتجاه وهران. أين تدخلت مصالح الحماية المدنية لأجل إسعافهم ونقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات لتلقي العلاج.

أما الحادث الثاني فقد خلف إصابة شخص بعد حصول إصطدام عنيف بين سيارتين وسط مدينة عين أمران. أين تدخلت مصالح الحماية المدنية لأجل إسعافه ونقله إلى العيادة لتلقي العلاج.

فيما سجلت مصالح الحماية المدنية، حصول حادث ثالث زوال اليوم على مستوى الطريق السيار شرق غرب باتجاه الجزائر بمنطقة البرارشة. تمثل في إنحراف سيارة واصطدامها بالجدار الإسمنتي. ما خلف إصابة 04 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. قبل تدخل مصالح الحماية، لإسعافهم واجلائهم على جناح السرعة إلى العيادة المتعددة الخدمات بوادي الفضة لتلقي العلاج.