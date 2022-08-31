الشلف: 10 حراقة من عائلتين بتاوقريت في عداد المفقودين

أفادت اليوم، مصادر محلية مطلعة، بأن 10 أفراد بينهم نساء وأطفال من عائلتي يخلف وصحراوي من بلدية تاوقريت بولاية الشلف، قد أصبحوا في تعداد الحراقة المفقودين بعد مرور أكثر من أسبوع عن إنقطاع أخبارهم على الرغم من كل المحاولات التي قام ويقوم بها أقاربهم في سبيل معرفة مصيرهم الغامض في ظل تضارب الأنباء عبر فضاء التواصل الإجتماعي حول فرضية غرق القارب الذي كان يقلهم عرض السواحل الإسبانية.

في ذات السياق، أشارت مصادر النهار أونلاين إلى أن الحراقة المفقودين يبلغ عددهم 13 شخصا ويتعلق الأمر ب 04 أشخاص من عائلة المدعو يخلف مهدي القاطنة على مستوى حي 05 جويلية بتاوقريت مركز وهم الأب في العقد الخامس من العمر حارس بلدي متقاعد والأم حامل في شهرها السابع و طفلين تتراوح أعمارهما بين 03 و 11 سنة.

إلى جانب 06 أشخاص آخرين من عائلة المدعو صحراوي بوزيد القاطنة على مستوى حي مغاس عبد القادر بمدينة تاوقريت مركز وهم الأب والأم و 04 أبناء منهم 03 ذكور وبنت، يضاف إليهم 03 شبان من منطقة القلتة التابعة إقليميا لبلدية المرسى، يحدث هذا في وقت سجلت فيه النهار حالة من الحيرة والحزن لدى أهالي مدينتي تاوقريت والقلتة، في وقت يترقب فيه الكل سماع أخبار سارة عن أقاربهم الذين حملوا أحلامهم على قارب صيد أملا في بلوغ الضفة الأخرى.