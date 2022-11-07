الشلف: 10 سنوات حبسا نافذا في حق 3 تجار بتهمة المضاربة

أدانت أمس الأحد، محكمة الشلف 3 متهمين، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، مع إلزامهم بدفع ما قدره مليوني دج غرامة نافذة لتورطهم في المضاربة غير المشروعة.

ويتعلق الأمر بكل من المتهم المدعو م.ر إلى جانب المدعو ف.ز والمدعو م.م. الذين تم إصدار أمر بحبسهم بالجلسة مع الشطب من السجل التجاري. فضلا عن الأمر بمنعهم من ممارسة النشاط لمدة سنتين.

وفي ذات السياق، أفاد البيان الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، أن المتهمين في قضية الحال، قد تمت متابعتهم في إطار مواصلة إجراءات محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة. في المواد الأساسية ذات الإستهلاك الواسع بموجب إجراءات المثول الفوري.