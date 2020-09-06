الشلف: 10 سنوات حبسا نافذة للمتهم بمحاولة قتل محامية

نطقت اليوم الأحد محكمة جنايات الشلف بعقوبة 10 سنوات حبس نافذة في المتهم بمحاولة قتل محامية أثناء تأدية مهامها.

تفاصيل قضية الحال تعود حسب مصادر النهار أونلاين إلى مطلع شهر سبتمبر 2019 .

أين تفاجئت المحامية المدعوة “ب.و “بالمتهم المدعو ب.م وهو يقتحم مكتبها وسط مدينة الشلف قبل أن يوجه لها عدة طعنات.

وبعد مقاومتها له لاذ بالفرار، في وقت تدخلت مصالح الأمن لتوقيفه وتقديمه إلى العدالة.

المتهم في محاضر الضبطية القضائية ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة بأنه قصد مكتب المحامية بغرض السرقة وليس في نيته محاولة قتلها.

دفاع المحامية ركز على أن وقائع القضية تشكل جناية وتثبت إصرار المتهم على محاولة القتل وخاصة لوجود أداة الجريمة بحوزته.

فيما إلتمست النيابة حكم المؤبد قبل النطق بإدانة المتهم ب 10 سنوات سجن نافذة.