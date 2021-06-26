الشلف: 100 عائلة تطالب السلطات بمشاريع فك العزلة عن دوار حمادي ببني حواء

طالبت اليوم 100 عائلة تقطن دوار حمادي في أعالي بلدية بني حواء بولاية الشلف، بضرورة تدخل السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي لخضر سداس. قصد الوقوف على حجم المعاناة التي يكابدونها وبرمجة مشاريع لفك العزلة عن أهالي هذه المنطقة النائية.

وحسب التصريحات التي رصدتها النهار أونلاين، فإن الحياة بدوار حمادي أصبحت لا تطاق في ظل تدهور حالة الطريق الذي يربط منطقتهم ببقعة لغمونة الحجر في إتجاه بلدية الزبوجة. إلى درجة توقف حركة المرور به جراء الحفر والنقاط السوداء التي أصبحت تطبعه منذ أكثر من عشرية.

حيث أشار هؤلاء السكان إلى المراسلات المرفوعة إلى المسؤولين المحلين بغرض التدخل والتكفل بإنشغالاهم. إلا أنهم إكتفو بإطلاق وعود دون العمل في إتجاه ترجمتها على أرض الواقع إلى حد الساعة.

في ذات السياق تحدث أهالي حمادي عن إفتقار منطقتهم لقاعة علاج ناهيك عن إنعدام المياه الصالحة للشرب. وقلة الوحدات السكنية ذات الطابع الريفي. ما أجبر العديد من العائلات على العيش في ظروف لا تتوفر على أدنى ضروريات الكريم.