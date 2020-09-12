الشلف: 100 عائلة تطالب بربط الحي الجديد بشبكة الصرف في يارمول

طالبت اليوم السبت 100 عائلة تقطن بالحي الجديد بمنطقة يارمول التابعة لبلدية الأبيض مجاجة بضرورة التدخل العاجل للسلطات المحلية والولائية قصد ربط الحي الجديد بشبكة الصرف الصحي.

في ذات السياق تحدث عدد المواطنين المتصلون بمرارة عن المعاناة التي يكابدونها بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من الوادي المجاور لمساكنهم.

خاصة بعد جعله نقطة مصب نهائي لقناة الصرف الموصولة بالحي السكني الجديد بالمنطقة بدل ربطه بشبكة الصرف.

هذا، كما إشتكى بعض المواطنين من إنتشار الحشرات السامة ما بات يهدد سلامة أبنائهم الذين يترددون على ساحة لعب تقع بجوار الوادي الذي تحول إلى مجرى للمياه القذرة.