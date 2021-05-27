الشلف: 100 عائلة تطالب بمعالجة تسرب مياه الصرف بالحي الجديد في يارمول

طالبت اليوم 100 عائلة تقطن الحي الجديد على مستوى قرية يارمول التابعة لبلدية الأبيض مجاجة بالشلف، بضرورة التدخل العاجل للسلطات المحلية بغية العمل في إتجاه معالجة تسرب مياه الصرف في محيط الحي الجديد.

وحسب تصريحات رئيس لجنة حي يارمول،فإن التسرب الناجم عن تخريب قناة الصرف على ضفة الوادي المحاذي للحي الجديد، قد تحول إلى مستنقع حقيقي تنبعث منه الروائح الكريهة.

ناهيك عن إنتشار الحشرات السامة، ما أصبح يتطلب تدخل المسؤولين وعلى رأسهم رئيسي البلدية والدائرة والقائمين على أوبيجي الشلف بغرض التكفل بهذا الإنشغال قبل حلول فصل الصيف.

وأشار ذات المتحدث إلى معاينة السلطات المحلية في وقت سابق لهذه النقطة السوداء، من خلال تنقل لجنة ترأسها رئيس الدائرة الذي وعد بالعمل على معالجة التسرب المذكور في أقرب الأجال.