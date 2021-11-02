الشلف: 1162 مستفيد يستلمون مفاتيح مساكنهم عبر 10 بلديات بالولاية

إستلم اليوم، 1162 مستفيد من السكن في مختلف الصيغ عبر 10 بلديات بولاية الشلف، وقد تزامنت هذه العملية مع الإحتفالات بالذكرى 67 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وقد أشرف الوالي لخضر سداس على عملية إستلام المفاتيح بمقر الولاية بحضور المستفيدين وعدد من أقاربهم الذين عبروا عن فرحتهم بهذه العملية التي أخرجتهم من حالة الضيق التي كانوا يعيشون فيها منذ عقود في بنايات هشة تفتقر لأدنى ضروربات العيش الكريم.