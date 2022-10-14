الشلف: 12 سنة حبسا نافذة لتاجر تورط في المضاربة غير المشروعة

أدانت، محكمة الشلف، خلال الساعات الأخيرة، تاجرا يدعى “ب.ح” بعقوبة 12 سنة حبسا نافذة. فضلا عن 10 ملاين دينار جزائري غرامة مالية نافذة، مع الأمر بحبسه بالجلسة والأمر بغلق المحل التجاري. ومنع المتهم المحكوم عليه من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة 5 سنوات مع الأمر بشطبه من السجل التجاري.

في ذات السياق، أفاد البيان الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، أن المتهم توبع في إطار مواصلة إجراءات محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة. في المواد الأساسية ذات الإستهلاك الواسع بموجب إجراءات المثول الفوري.