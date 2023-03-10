الشلف.. 13 جريحا اثر اصطدام تسلسلي بين 3 سيارات سياحية

أصيب 13 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، امسية اليوم، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 19 على مستوى منطقة مفترق الطرق ببلدية أبو الحسن.

وسجل هذا الحادث بعد اصطدام 3 سيارات من نوع “إيبيزا” و”آلتو” و”كليو 4″.

هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل هذا الحادث، اين تم اسعاف الجرحى في عين المكان ثم نقلوا الى المستشفى المحلي.

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