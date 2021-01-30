الشلف: 140 عائلة تطالب السلطات ببرامج فك العزلة عن دوار الغشاشمة بأولاد فارس

طالبت اليوم العشرات من العائلات القاطنة بدوار الغشاشمة في أولاد فارس ولاية الشلف، بضرورة تدخل السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي.

وهذا قصد الوقوف على حجم المعاناة التي تكابدها في ظل النقائص المسجلة بالمنطقة.

ووفق ما جاء في تصريحات أهالي الغشاشمة للنهار أونلاين، فإن الظروف التي يعيشوون فيها أصبحت لا تطاق.

في ظل العزلة المفروضة عليهم بسبب إهتراء الطريق التي تربطعم بالمحور الوطني رقم 19 على طول مسافة تقدر بـ 1 كلم.

إلى جانب المسلك الذي يربطهم كذلك بمستثمراتهم الفلاحية على طول مسافة تقدر 2 كلم.

يضاف إلى هذا إفتقار مساكنهم لشبكة الصرف الصحي ماجعلهم يعتمدون على المطامير التقليدية.

إلى درجة تحولت فيها إلى مصدرا للروائح الكريهة وتكاثر الحشرات ناهيك تسرب المياه القذرة إلى المسالك وبجوار بعض المساكن والمصلي.

في وقت طالب فيه أبناء لغشاشمة بمشروع ملعب جواري وتوفير الغاز والإنارة العمومية الذي تعيش فيه المنطقة منذ عقود.