الشلف: 15 جريحا في إنحراف حافلة لنقل المسافرين بالسداري في بوزغاية

تدخلت مساء اليوم، مصالح الحماية المدنية، لأجل إجلاء 15 شخصا تتراوح أعمارهم بين 13 و 63 سنة، أصيبوا بجروح في مختلف أنحاء الجسم جراء إنحراف حافلة لنقل المسافرين بمنطقة السداري التابعة إقليميا لبلدية بوزغابة بالمحور الولائي رقم 151 الرابط بين بنايرية وعنصر النحاس وسقوطها بمنحدر واد بعمق 4 متر

حيث تم إسعاف المصابين وإجلائهم على جناح السرعة إلى مستشفى زيغود يوسف بتنس بحضور المدير الولائي للحماية المدنية.