الشلف: 18 شهرا حبسا نافذة لفتاة سربت إجابة لمترشحة في البيام

أدانت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء الشلف، فتاة تدعى ب.خ بعقوبة 18 شهرا نافذة مع غرامة تقدر ب 100.000 دج بعد متابعتها بجنحة المساس بنزاهة إمتحانات شهادة التعليم المتوسط.

وأمر قاضي الجنح لدى محكمة تنس بإبداع متهمة أخرى الحبس المؤقت بعد إكتشاف تورطها في قضية مماثلة بإحدى مركز الإجراء ببلدية ببوزغاية.

وحسب البيان الصحفي الأول يحمل رقم 02 / 22 الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة الشلف. فإن مصالح الأمن قد تلقت بلاغا عن ضبط المترشح المدعو ب.ع في حالة غش أثناء فترة الإمتحانات بإحدى مراكز الإجراء ببلدية الشطية.

ليتم فتح تحقيق في قضية الحال أسفر توقيف فتاة تدعى ب.خ من خارج المركز. كانت تتواصل معه عن طريق الهاتف النقال بإستعمال تقنية البلتوث.

وبعد إحالة ملف القضية على وكيل الجمهورية للإطلاع عليه حوله إلى قاضي الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري. ليتم إستجوب المترشح القاصر وتسليمه لوالده. فيما تمت إدانة المتهمة البالغة بعقوبة 18 شهرا حبس نافذة وغرامة تقدر ب 100.000 دج.

فيما أفاد بيان ثان يحمل رقم 01 / 22 صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة تنس، بأن مصالح الأمن قد تلقت بلاغا من أحد رؤساء مركز إجراء شهادة البيام ببلدية بوزغاية. مفاده ضبط مترشحة تدعى ج.م في حالة غش. وبعد التحري في القضية تم توقيف فتاة تدعى ق.ف من خارج المركز بتهمة تسريب الإجابة عن طريق الهاتف النقال.

ليتم إحالة ملف قضية الحال على وكيل الجمهورية الذي حوله إلى قاضي الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري. حيث قرر تأجيل القضية إلى جلسة 15 جوان الجاري. مع إيداع المتهمة البالغة الحبس المؤقت فيما تم تسليم المترشحة القاصر لوالدها.

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