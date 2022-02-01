الشلف: 18 شهرا حبس نافذة لشاب ضبط متلبسا بحيازة 80 غ من الكيف

كشفت اليوم، مصادر محلية مطلعة، بأن محكمة الشلف، قد سلطت عقوبة 18 شهرا حبس نافذة في حق شاب يبلغ من العمر 38 سنة بتهمة التورط في قضية ترويج المخدرات من الكيف معالج.

تفاصيل قضية الحال، تعود حسب ذات المصادر إلى الأيام الأخيرة، لما تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف في توقيف المتهم متلبسا بحيازة 80 غ من الكيف المعالج، وهذا بناء معلومات مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات بين الشباب وسط بعض أحياء مدينة الشلف.

ليتم إنجاز ملفه القضائي للمتهم وإحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، وبعد جلسة المحاكمة تمت إدانته بعقوبة 18 شهرا حبس نافذة.