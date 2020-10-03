الشلف.. 20 عائلة تطالب السلطات بشبكة الصرف في حي الزيتون بالشطية

طالبت اليوم السبت 20 عائلة تقطن حي الزيتون ببلدية الشطية بضرورة تدخل السلطات الولائية و على رأسها الوالي لخضر سداس بغرض الوقوف على حجم المعاناة التي تكابدها جراء إفتقارها لشبكة الصرف الصحي.

في ذات السياق أشارت تلك العائلات في معرض شكواها إلى السلطات الولائية إلى الوضعية الكارثية التي تعيشها بسبب إمتلاء المطامير بالمياه القذرة ما ساهم حسبهم في إنتشار الحشرات السامة وإنبعاث الروائح الكريهة على الرغم من كل المراسلات المرفوعة إلى أصحاب القرار منذ أكثر من عشرية.

كما طالب بعض المواطنين بضرورة إيفاد لجنة تحقيق ولائية للكشف عن أسباب عدم ربط تلك العائلات بشبكة الصرف الصحي على غرار سكان حي الزيتون.