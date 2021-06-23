الشلف: 200 عائلة تطالب السلطات بتنقية محيط المحلات القديمة في حي مداحي

طالب اليوم الأربعاء، عدد من العائلات القاطنة على مستوى حي مداحي ببلدية الشلف تطالب بضرورة تدخل السلطات البلدية والولائية لأجل العمل في إتجاه تنقية محيط المحلات القديمة بالمنطقة.

وحسب التصريحات التي رصدتها النهار أونلاين، فإن هذه المحلات القديمة تابعة لأملاك البلدية، بقيت مهملة منذ سنوات بإستثناء محلين لا يزالان في حالة نشاط، الحالة التي جعلها تتحول إلى نقطة سوداء جراء الأوساخ التي يتم رميها في محيطها وفوق أسطحها.

ما يتطلب تدخل أصحاب القرار وعلى رأسهم الوالي لخضر سداس، قصد التكفل بهذا الإنشغال الذي أصبح يؤرق يوميات قاطني حي الشهيد زموري وخاصة مع إنبعاث الروائح الكريهة إنتشار الحشرات السامة.

وقدم هؤلاء السكان مقترحا إلى السلطات المحلية يتضمن إستغلال أرضية المحلات القديمة في إنجاز مرفق عمومي لفاىدة قاطني الحي بدل تركها في هذه الوضعية الكارثية في ظل وجود محلات مهملة قد تحول إلى أوكار مشبوهة مستقبلا.

يحيى عزواو