الشلف: 21 جريح في حادث إنحراف حافلة ببوقادير

أصيب اليوم الإثنين، 21 شخصا بجروح مختلفة إثر إنحراف حافلة لنقل المسافرين من نوع طويوطا كواستار على مستوى الطريق الوطني رقم: 04 بمنطقة أولاد عبد الله الواقعة بالمدخل العربي لمدينة بوقادير بالشلف.

أين تدخلت مصالح الحماية المدنية لأجل إسعاف وإجلاء المصابين إلى إستعجالات العيادة المتعددة الخدمات ببوقادير مركز، ضلا عن نقل البعض الآخر إلى مستشفى الصبحة لتلقي العلاج.

في وقت أشار فيه بيان مصالح الحماية المدنية، إلى أن مجمل الاإصابات ليست خطرة، فيما تعود أسباب هذا الحادث الذي وقع في حدود الساعة 17 من مساء اليوم تعود إلى الأرضية الزلجة جراء تساقط زخات مطرية على المنطقة.