الشلف: 210 عائلة تعارض إستغلال مساحة خضراء لبناء مشروع سكني بعين أمران

إحتج اليوم العشرات من قاطني حي 210 مسكن وسط مدينة عين أمران بولاية الشلف على تحويل مساحة خضراء مشتركة بين السكان إلى مشروع لبناء 60 وحدة سكنية ذات طابع الترقوي المدعم أين طالبوا بتدخل الوالي لفتح تحقيق في القضية.

في ذات السياق عارض عدد من المواطنين المحتجين قيام المقاولة المكلفة بالإنجاز مباشرة أشغال حفر داخل الحي المجاور لمتوسطة نجاري منور بغرض ربط الحي الجديد بشبكة المياه الصالحة للشرب على مستوى مسالك تمت تهيئتها مؤخرا.

في ذات السياق إستغرب المواطنون المحتجون ما وصفوه بالصمت المطبق الذي لا تزال تلزمه حسبهم السلطات البلدية لعين أمران حيال مطالبهم المتمثلة أساسا في ضرورة توقيف أشغال إنجاز العمارة الثالثة بالمنطقة وإعادة تهيئة الجزء المتبقي من المساحة الخضراء لفائدة تلاميذ الإبتدائية المجاورة وسكان الحي القديم بدل تحويل المكان إلى منطقة إسمنتية مغلقة.