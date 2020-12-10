الشلف: 214 عائلة تستلم مفاتيح سكنات عدل بحي الحسنية

أشرف اليوم والي الشلف لخضر سداس على حفل تسليم المفاتيح ومقررات الإستفادة من سكنات عدل على 214 عائلة بحي الحسنية ببلدية الشلف.

الحفل الذي جاء بالتزامن مع الإحتفالات المخلدة لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 حضره إلى جانب ممثلي السلطات المدنية والعسكرية جمع من أهالي المستفيدين الذين إستحسنوا هذه الخطوة التي أنقذتهم من الظروف الصعبة التي كانوا منذ عقود.

في ذات السياق أكد والي الشلف بأن عمليات مماثلة ستشهدها الولاية خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد التعليمات التي وجهها إلى المسؤولين المحلين بغرض توزيع الوحدات السكنية التي إنتهت بها الأشغال ، فضلا على تدعيم حظيرة السكن الريفي بحصة 500 وحدة.