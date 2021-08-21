الشلف.. 3 جرحى اثر اصطدام بين 3 سيارات بمنطقة المزاوات ببلدية حرشون

خلف حادث مرور وقع اليوم السبت، 3 جرحى لهم اصابات خفيف، وذلك اثر اصطدام بين 3 سيارات من نوع “رونو كليو3″، ”تويتا ياريس” و “سيتروان بارتنار”.

وذلك على على محور الطريق السيار شرق – غرب منطقة المزاوات بلدية حرشون اتجاه الجزائر، اين تدخلت وحدة الحماية المدنية بالكريمية في حدود الساعة 08.45سا لأجل هذا الحادث.

أين قدمت للجرحى الإسعافات الأولية في عين المكان و حولوا إلى استعجالات وادي الفضة.