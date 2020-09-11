الشلف: 3 جرحى في إصطدام بين سيارتين سياحيتين بسنجاس

تعرض 3 أشخاص لإصابات متفاوتة الخطورة، اليوم الجمعة، إثر حادث مرور ببلدية سنجاس في ولاية الشلف.

وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية بذات الولاية، فإن هذا الحادث وقع على مستوى الطريق السيار شرق غرق بمنطقة الزواتنيةـ جراء إصطدام بين سيارتين سياحيتين الأولى من نوع Peugeot 208 و الثانية من نوع Renault Clio.

هذا وأسفر الحادث، عن إصابة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و 34 سنة، حيث تم إسعافهم في عين المكان ومن ثم إجلاؤهم إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بأولاد محمد لتلقي العلاج اللازم.

كما أسفر الحادث، عن خسائر معتبرة بالمركبتين حيث تم تسجيل احتراق كامل لمحرك السيارة الأولى.