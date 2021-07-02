الشلف: 3 جرحى في إصطدام تسلسلي بين 3 سيارات ببوزغاية

أخبار الجزائر
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الشلف: 3 جرحى في إصطدام تسلسلي بين 3 سيارات ببوزغاية
بقلم يحيى عزواو

أصيب اليوم الجمعة، 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة جراء حصول إصطدام تسلسلي بين 3 سيارات بمنطقة العلاوشة على المحور الوطني رقم 19 ببلدية بوزغاية.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لأجل تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وإجلائهم إلى العيادة المتعددة الخدمات ببوزغاية مركز لتلقي العلاج.


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