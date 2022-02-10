الشلف: 3 سنوات حبسا نافذا لشاب إحترف سرقة المنازل بتنس

سلطت محكمة تنس لدى مجلس قضاء الشلف، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق شاب يبلغ من العمر 29 سنة بتهمة التورط في عدة قضايا تخص الإعتداء على المنازل وسرقة أغراضها.

تفاصيل قضية الحال تعود حسب مصادر النهار أونلاين، إلى الساعات الأخيرة، لما تقلت مصالح أمن دائرة تنس بالشلف، شكوى لأحد الضحايا مفادها تعرض مسكنه للسرقة، وبعد التحري والتحقيق تم توقيف المشتبه فيه وإسترجاع بعض المسروقات منها أجهزة إعلام آلي وهواتف نقالة ومبلغ مالي.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن عناصر الشرطة قد عثرت بمقر إقامته على أغراض ومسروقات لعمليات سرقة إستهدفت مساكن أخرى بذات الحي.

ليتم إنجاز ملف جزائي في حقه عن قضية السرقة الموصوفة والإعتداء بالضرب والجرح على أحد ضحاياه، و إحالته على محكمة تنس التي أدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذة.

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قضت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء بتأييد العقوبة في حق الوزيرة السابقة للبريد “هدى إيمان فرعون”. بابقائها 3 سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية نافذة قدرها 500 الف دج.

كما تقرر أيضا خفض العقوبة في حق المدير العام السابق للاتصالات المتهم الموقوف “قبال الطيب” وجعلها 4 سنوات حبسا نافذا.

في حين، قرر المجلس في ذات القضية بتأييد الحكم في حق باقي المتهمين من الإطارات السابقين محل المتابعة. في قضية إبرام صفقات مخالفة للتشريع الخاصة بالألياف البصرية، الذين استفادوا من البراءة على مستوى المحكمة الابتدائية. ويتعلق الأمر بكل من رئيس لجنة المفاوضات “ب.س”، عضوي لجنة المفاوضات “ع.أ”. وكذا “خ.ع”، الامين العام للجنة المفاوضات والمدير العام الاسبق لشركة موبيليس.

كما شمل الحكم المؤيد كلا الشركتين الصينيتين “هواوي” و ZTE المدانتين بغرامة مالية قدرها 4 مليون دينار. مع الزام المتهمين المدانين بدفع للخزينة العمومية مبلغ 100 ألف دينار. والزام الشركتين بدفع مبلغ 10 مليون دينار كتعويض مالي جبرا بالاضراراللاحقة.

وكانت الغرفة الجزائية السادسة، الأسبوع المنصرم، قد باشرت في محاكمة الوزيرة السابقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, هدى إيمان فرعون. مع بقية المتهمين في القضية المتعلقة ببسط الالياف البصرية.

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فرعون تنفي تدخلها في تحديد نمط الصفقة

كما تم استجواب باقي المتهمين في ذات القضية حيث نفت “هدى فرعون” تدخلها في تحديد نمط الصفقة. التي أبرمت بين مؤسسة اتصالات الجزائر وشركتي “هواوي” و “زاد. تي. أو” في الملف المتعلق بصفقة الالياف البصرية.

أما المتهم “قبال الطيب” فأرجع اختيار نمط “التراضي البسيط” بإبرام صفقة الالياف البصرية الى موافقة مجلس إدارة مؤسسة اتصالات الجزائر. مشيرا في خضم تصريحاته، إلى أن أعضاء لجنة المفاوضات بخصوص هذه الصفقة “تم فرضهم من قبل الوزيرة فرعون”.

ومن جهته، أشار ممثل شركة “هواوي” إلى أن التأخر في تجسيد صفقة الالياف البصرية. يعود بالدرجة الاولى إلى “عدم استلام الرخص الخاصة ببداية الاشغال”، مضيفا أن شركته لم تتلق مستحقاتها المالية الخاصة بهذه الصفقة.

وبدوره، قال ممثل شركة “زاد. تي. أو” أن شركته “واجهت مشاكل تتعلق بعدم منح تراخيص لإنجاز المشروع المتعلق بالألياف البصرية”.