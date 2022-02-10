الشلف: 4 جرحى بينهما طفلين في حادث مرور بوادي الفضة

أصيب اليوم الخميس، 4 أشخاص تتراوح أعمارهما بين 14و 56 سنة بينهما طفلين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حصول حادث مرور خطير على ميتوى الطريق البلدي الرابط بين وادي الفضة وحي السقاسيق.

وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث تمثل في اصطدام بين مركبتين من نوع Peugeot Partner و Renault Clio4

أين تدخلت مصالح الحماية المدنية، لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين. ونقلهم على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات بوادي الفضة مركز لتلقي العلاج.

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