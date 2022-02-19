الشلف: 4 جرحى في إصطدام بين مركبتين بسنجاس

أصيب اليوم، 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر حصول إصطدام بين شاحنة وسيارةسياحية بمنطقة الجعادة ببلدية سنجاس.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية، لإسعاف المصابين وإجلاىهم على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى أولاد محمد لتلقي العلاج.

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تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأربعاء بولاية باتنة، في وفاة شخصين إثر اصطدام بين شاحنة وسيارة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت صبيحة اليوم بولاية باتنة على الساعة 07 و 11 دقيقة. وذلك على إثر حادث مرور يتمثل في إصطدام بين شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية. ووقع الحادث بالطريق الوطني رقم 78 ببلدية أولادسيدي سليمان. كما خلّف الحادث وفاة شخصين بمكان الحادث.

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