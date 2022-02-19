الشلف: 4 جرحى في إصطدام بين مركبتين بسنجاس
أصيب اليوم، 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر حصول إصطدام بين شاحنة وسيارةسياحية بمنطقة الجعادة ببلدية سنجاس.
حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية، لإسعاف المصابين وإجلاىهم على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى أولاد محمد لتلقي العلاج.
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تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأربعاء بولاية باتنة، في وفاة شخصين إثر اصطدام بين شاحنة وسيارة.
وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت صبيحة اليوم بولاية باتنة على الساعة 07 و 11 دقيقة. وذلك على إثر حادث مرور يتمثل في إصطدام بين شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية. ووقع الحادث بالطريق الوطني رقم 78 ببلدية أولادسيدي سليمان. كما خلّف الحادث وفاة شخصين بمكان الحادث.
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باتنة: 6 جرحى في حادث إصطدام بين سيارتين
اصيب 6 اشخاص في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين ولايتي باتنة وخنشلة.
وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث وقع بين ولايتي باتنة وخنشلة، وتحديدا بمنعرج الزاوي، وتمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين.
واسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 3 سنوات و 39 سنة، بجروح متفاوتة الخطورة.
وعلى إثر ذلك تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بتيمقاد لإسعاف وإجلاء المصابين الى عيادة المدينة.
وفاة شاب وإصابة آخر في حادث مرور ببومرداس
لقي شخص حتفه، في حادث انحراف سيارة بالطريق السيار في بومرداس.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية لدائرة خميس الخشنة، لأجل هذا الحادث.
كما تمثل الحادث، في انحراف سيارة نفعية على مستوى طريق السيار شرق غرب الاربعطاش اتجاه الجزائر.
وأسفر الحادث عن وفاة شخص يبلغ من العمر 28 عاما في عين المكان. كما أسفر احادث على مصاب من جنس ذكر يبلغ من العمر 19 سنة. هذا وتم نقل الضحيتين، من طرف مصالح الحماية المدنية، غلى مستشفى الأخضرية.
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بجاية: 5 مصابين في حادث إصطدام بين شاحنة وسيارة بنفق خراطة
خلف حادث إصطدام عنيف بين شاحنة نصف مقطورة وسيارة سياحية على مستوى طريق أنفاق خراطة إصابة 5 أشخاص بينهم حالة واحدة برضوض.
ليتم إسعافهم من قبل الحماية المدنية. هذا وقد خلف الحادث الذي كان ناجما على تجاوز خطير داخل النفق إختناقا مروريا على مستوى الطريق الوطني رقم 9 بتسكريوت.