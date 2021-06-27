الشلف: 4 جرحى في اصطدام 3 سيارات بمنطقة المزاوات بالطريق السيار شرق-غرب

أخبار الجزائر
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الشلف: 4 جرحى في اصطدام 3 سيارات بمنطقة المزاوات بالطريق السيار شرق-غرب
بقلم رشيد.م

سجلت مصالح الحماية المدنية وحدة الكريمية في حدود 17.00 من نهار اليوم، تدخلها من أجل حادث مرور وقع على محور الطريق السيار شرق- غرب اتجاه الجزائر منطقة المزاوات بلدية حرشون.

الحادث تمثل في اصطدام بين 3 مركبات، سيارة من نوع ”Maruti Zan’ ،سيارة من نوع ‘Peugeot Partner’ و شاحنة من نوع سوناكوم”SONACOM k120”، حيث خلف  هذا الحادث 4 جرحى لهم جروح و إصابات مختلفة على مستوى أنحاء الجسم، هذا وقدمت مصالح الحماية المدنية  الإسعافات الأولية لهم في عين المكان و حولوا إلى الاستعجالات الطبية بوادي الفضة.


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