الشلف: 40 عائلة تطالب بمشاريع لفك العزلة عن دوار المعارفية

طالبت اليوم 40 عائلة تقطن على مستوى دوار المعارفية ببلدية أولاد عباس في ولاية الشلف. بضرورة تدخل السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي لخضر سداس لأجل العمل في إتجاه برمجة مشاريع لفك العزلة عن المنطقة التي تعد من أبرز مناطق الظل بالولاية.

حيث وقفت النهار أونلاين، على الطريق التي تربط هذه المنطقة النائية بالعالم الخارجي. أين يوجد نفق أرضي ضيق لا يسمح بمرور المركبات أو سيارة الإسعاف في حالة حصول طارئ. الأمر الذي يتطلب عملية أخرى لتوسيع هذا النفق أو التفكير في إنشاء محول فوق السكة الحديدية.

وأشار سكان المعارفية إلى إنطلاق الأشغال في عملية تخص تزفيت المسلك المذكور، إلا أن إنزلاق التربة أصبح يطبع بعض الأجزاء الواقعة بمحاذاة لمنحدرات. ما يتطلب وضع جدار واقي قصد ضمان سريان المجاري المائية التي طالتها الأتربة جراء الإنزلاقات التي قد تتسع رقعتها بحلول فصل الشتاء.

كما تحدث هؤلاء المواطنون إلى وجود أزيد من 50 تلميذ وتلميذة يواجهون خطر الحوادث التي تسببها القطارات بسبب قطعهم لخط السكة الحديدية. ما جعلهم يناشدون السلطات الولائية بضرورة إستحداث ممر علوي قصد ضمان سلامتهم.