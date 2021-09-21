الشلف: 41 ألف تلميذ يستفيدون من النقل المدرسي في المناطق النائية

كشفت اليوم، مصالح مديرية التربية لولاية الشلف، بأن 41.700 تلميد وتلميذة سيستفيدون من النقل المدرسي في المناطق النائية خلال الموسم الجاري، وهذا من خلال تدعيم حظيرة النقل المدرسي بالناقلين الخواص.

وحسب ذات المصادر، فإن هذه العملية تمس كراء 367 حافلة نقل قصد تسهيل مهمة إلتحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة في الوقت المحدد مع ضمان عودتهم إلى منازلهم في أحسن الظروف.

وفي سياق ضمان عدم إنقطاع خدمة النقل بإنقضاء السنة المالية شهر ديسمبر، ناشد رئيس المكتب الولائي للجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ قسول عبدالله، في إتصال له بالنهار، السلطات الولائية رفع درجة التنسيق لتجديد الإتفاقيات قبل إنقضاء الآجال المتفق عليها، مشيرا إلى أن نفس الخلل يحصل مع بعض الممونين للمطاعم المدرسية.