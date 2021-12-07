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أخبار الجزائر

الشلف: 5 جرحى بينهم طفل في 3 حوادث مرور متفرقة

بقلم يحيى عزواو
الشلف: 5 جرحى بينهم طفل في 3 حوادث مرور متفرقة
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أصيب اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص بينهم طفل يبلغ من العمر 15سنة بجروح متفاوتة الخطورة إثر حصول 3 حوادث مرور متفرقة في كل من بلديات الشلف، الشطية ووادي اسلي.

حيث شهد الطريق الوطني رقم 4 بالمدخل الشرقي لوادي أسلي إصابة شخصين بجروح إثر إنحراف وإنقلاب دراجة نارية، فيما أصيب شخصين أخرين بجروح إثر حصول إصطدام عنيف بين دراجتين ناريتين بالمنطقة رقم 1 لحي الشرفة، في وقت تعرض طفل كان على متن دراجة لحادث دهس من قبل سيارة بالشطية القديمة.

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