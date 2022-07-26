الشلف: 5 جرحى في إصطدام شاحنة بسيارة أجرة ببوقادير

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الثلاثاء، في إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة اثر اصطدام بين شاحنة وسيارة أجرة بولاية الشلف

أصيب اليوم، 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 60 سنة بجروح متفاوتة الخطورة إثر إصطدام سيارة الأجرة التي كانت تقلهم. بشاحنة على محور الطريق السيار “شرق غرب” باتجاه الجزائر بمنطقة أولاد الطاهر التابعة إقلميا لبلدية بوقادير.

أين تدخلت مصالح الحماية المدنية لإسعاف الجرحى الذين يوجد بينهم 4 منهم في حالة خطيرة واجلائهم على جناح السرعة إلى مستشفى الصبحة لتلقي العلاج.

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الشلف: 3 جرحى من عائلة واحدة في حادث مرور ببوقادير

أصيب 3 أشخاص من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين 10 و 59 سنة بجروح متفاوتة الخطورة. إثر إصطدام عنيف بين السيارة التي كانت تقلهم من نوع lifan. وشاحنة ذات مقطورة من نوع isuzi على مستوى الطريق الإجتنابي بمنطقة الطواهرية التابعة إقليميا لبلدية بوقادير ولاية الشلف أين تدخلت مصالح الحماية المدنية لأجل إسعاف المصابين ونقلهم على جناح السرعة إلى إستعجالات مستشفى الصبحة لتلقي العلاج. الشلف: تفكيك عصابتين مختصتين في استغلال الشواطئ و حظائر السيارات

تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتنس بولاية الشلف، بحر هذا الأسبوع في عمليتين منفصلتين إثر تكثيفها للدوريات والمداهمات، من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 31 و 50 سنة، يقومون بالاستغلال العشوائي لمواقف السيارات والشواطئ.

وفي هذا السياق، أسفرت المداهمة الأولى للشاطئ غير المحروس لاكاف بإقليم بلدية سيدي عبد الرحمان. من توقيف شخصين يقومان باستغلال الشاطئ بدون رخصة من خلال كراء 25 خيمة منصوبة على ضفاف الشاطئ بمبالغ تقدر بين 500 و700 دج.

في حين أسفرت المداهمة الثانية بالشاطئ المركزي ببلدية واد قوسين من توقيف شخصين آخران يقومان باستغلال الشاطئ. وذلك بنصب خيم وكرائها للمصطافين مع استغلالهما العشوائي وغير الشرعي لحظيرة سيارات مقابل مبلغ مالي مفروض يقدر بـ 100 دج للسيارة الواحدة.

هذا وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.

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