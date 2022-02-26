الشلف: 5 جرحى في حادث إنحراف سيارة بواد أسلي

أصيب اليوم، 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم بين 3 أشهر و40 سنة. إثر إنحراف سيارة إصطدامها بعمود كهربائي إسمنتي والذي سقط على سيارة أخرى. كانت مركونة بمدخل المنطقة الصناعية على المحور الوطني رقم 4 بوادي أسلي.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية،لأجل إسعاف المصابين وإجلاىهم على جناح السرعة إلى مستشفى أولاد محمد لتلقي العلاج.

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أصيب منذ قليل، 3 أشخاص ينحدرون من ولاية تبسة بجروح متفاوتة الخطورة إثر إنحراف وإنقلاب سيارة من نوع كليو.على مستوى مفترق الطرق الخاص بطريق الوزن الثقيل خنشلة- عين البيضاء.